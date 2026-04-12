İstanbul'da ters yön kavgası. Araya girenlere sinirlendi, mahallelinin üzerine yürüdü
12.04.2026 10:35
DHA
Avcılar'da ters yönden gelen sürücüyle başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı tarafa sinirlenen sürücü, araya girmeye çalışanlarla da kavga etti.
Olay, 11 Nisan Cumartesi günü Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Kışla Sokak'tan gelen bir otomobil sürücüsüyle yolda ilerleyen başka bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Otomobil sürücüsü diğer sürücüye "İn aşağı" diye bağırdı. Tartışmaya bir süre sonra yol kenarında otomobilini park eden başka bir kişi ve mahalleli de katıldı.
Ters yönden gelen sürücünün tartışması sürerken eşiyle kavşağa gelen bir kişi kavgaya müdahale etmek istedi. Sürücü diğer otomobil sürücüsüne bağırırken, kavgayı ayırmaya çalışan mahalleliyle de tartışmaya başladı.
Bu sırada sokağa gelen bir kişi sürücüye "Niye bağırıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Sürücünün "Senlik bir şey yok" demesi üzerine kavga başladı. Bu sırada "1 dakika" diye bağıran sürücü aracından aldığı cisimle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü.