İstanbul'u sis bastı. Boğaz trafiği durdu
19.04.2026 07:53
AA, İHA
Avrupa ve Anadolu yakasının birçok bölgesinde görüş mesafesi düştü. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.
Sis, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına aldı.
İstanbul'un yüksek kesimleri, Boğaz çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sis yoğunlaştı.
Yüksek binaların üst katları, camilerin minareleri görünmez hale geldi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Boğaz hattındaki köprüler ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.