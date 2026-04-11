İstanbul'un barajlarında 15 günde rekor artış
11.04.2026 11:52
DHA
İstanbul'da kurak geçen kışın ardından son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte kentteki barajların doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 54.69’dan yüzde 70.05’ye yükseldi.
İstanbul’da aralıksız yağan yağmurlar, barajlara yaradı.
Hızla yükselişe geçen İstanbul’un barajlarında doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 70.05 olarak ölçüldü.
İstanbul’un barajlarında doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 20’li seviyelere kadar gerilemişti.
ALİBEYKÖY BARAJINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU
Barajlardaki olumlu durum, Alibeyköy Barajı'na yansıdır.
Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 67.56’a yükseldi. Barajda doluluk oranı geçen kasım ayı içinde 6.27’ye kadar gerilemişti.
Toprağın suya doymasıyla baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin yükselmesiyle daha önceden tamamen kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başladı.
EN DOLU BARAJ ELMALI
İstanbul’da en dolu baraj yüzde 92.54’le Elmalı barajı oldu.
İstanbul’un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 62.1’e, Papuçdere Barajı'nda ise 57.99’a ulaştı.
İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Ömerli Baraj Gölü havzasında doluluk oranı yüzde 92.37 olarak ölçüldü.
İŞTE BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI
Ömerli yüzde 92.37
Darlık yüzde 86.11
Elmalı yüzde 92.54
Terkos yüzde 56.12
Alibeyköy yüzde 67.56
Büyükçekmece yüzde 56.47
Sazlıdere yüzde 45.36
Istarnacalar yüzde 76.36
Kazandere yüzde 62.1
Papuçdere yüzde 57.99