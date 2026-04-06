İstanbul'un göbeğinde kundaklama şüphesi. 14 lüks araç yandı
06.04.2026 07:05
Son Güncelleme: 06.04.2026 10:17
AA, DHA
İstanbul Beşiktaş'ta sabaha karşı araç kiralama firmasının önündeki araçta çıkan yangın 14 lüks otomobile sıçradı. Milyonlarca liralık zararın oluştuğu yangında kundaklama şüphesi var.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, araç kiralama şirketinin önünde park halindeki 14 otomobile sıçradı.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de kundaklama şüphesiyle olay yerinde inceleme yaptı.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
Oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anlar da güvenlik kamera tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor.
VİLLASINI DA KURŞUNLADILAR
Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin bu kez Levent Mahallesi’ndeki çifte ait villaya gittiği belirlendi.
Şüpheliler, oto galerinin Selçuk K. ve Dilek K.’nın yaşadığı villaya da silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
ÖĞLE SAATLERİNDE TELEFONLA TEHDİT EDİLMİŞ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Selçuk K.’nın 64 suç kaydı bulunduğu, daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü ve bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Dilek K.’nın ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu belirtildi.
Selçuk K.'nın pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.
Diğer yandan Selçuk K.’nın ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, Selçuk K. hakkında bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi.
Ayrıca Selçuk K.’nın 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı.
HAKLARINDA ŞİKAYET OLDUĞU BELİRLENDİ
Ayrıca araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle vatandaşların çiftten şikayetçi olduğu, poliste bir çalışanın tehdit edildiğine yönelik şikayetin de bulunduğu öğrenildi.
İşletmelerin borcu nedeniyle elektriklerin kesilmek istendiğinde ise, görevlilere mukavemet edildiği, işlemlerin polis eşliğinde gerçekleştirildiği ve sonrasında kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle de çift hakkında işlem yapıldığı tespit edildi.
Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.