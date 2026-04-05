İstiklal Caddesi'ndeki AVM'de tekmeli yumruklu kavga
05.04.2026 09:54
Son Güncelleme: 05.04.2026 10:09
DHA
İstanbul Taksim'deki bir AVM'de, güvenlik görevlisinin de karıştığı tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
YEĞENİNİ TEYZESİ KURTARDI
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir AVM'de 26 Mart Perşembe günü saat 20.45 sıralarında iddiaya göre, AVM’ye gelen Mahmut G. (37) ile güvenlik görevlisi Necdet Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın sona ermesinin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.
Ardından bir süre sonra olay yerine gelen Mahmut G.’nin teyzesi Fatma Ş. ile Necdet Y. arasında kavga çıktı.
Mahmut G.‘nin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı.
Emniyete götürülen taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadeleri alınan taraflar hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler savcılık kararıyla serbest bırakıldı.