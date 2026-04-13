Bir garip altın hikayesi gündemde. Elazığlı iş insanı Sait Ali Bayrak, bir haftadır İsviçre'de bulunan “tonlarca” altınla ilgili açıklama yapıyor. Bayrak, miras kalan 6 ton altını almak için İsviçre'ye gittiğini, kendisine bu ülkede yaşamasının teklif edildiğini, bunu kabul etmediği için 2 milyar dolar değerindeki altını bıraktığını söylüyor. İddiaya göre babası, yer altında uzun yıllardır sakladğı altınları, 1980 yılında bir kamyona yükleyip 3 arkadaşıyla İstanbul'a oradan da İtalya üzerinden İsviçre'ye götürmüş. Altınlar, külçe değil, "Osmanlı altınları, ziynet eşyaları, altın kuşaklar, kamalar, gerdanlıklar.” 6 ton altın yaklaşık olarak 926 milyon dolar ediyor. Bayrak, altınların 2 milyar dolar değerinde olduğunu söylüyor.

Bu gizemli 6 tonluk miras konusunda anlatılanlar neler, neden gündeme geldi?

BABASI SAAT SATIYORMUŞ

Bayrak, Elazığlı iş insanı olarak kendisini anlatıyor fakat Bingöl basınında, “Baba Hasan Bayrak Bingöl'de saatçi esnafıydı. Bingöllü iş insanı Sait Ali Bayrak, babasından miras kalan 6 ton altını İsviçre'den geri alabilmek için 31 yıldır mücadele veriyor.” haberleri de yer aldı.

2012 yılında da iddiaları haber olan Bayrak, Hürriyet Gazetesi'nin 8 Ocak 2012 tarihli sayısında , bu altınlarla ilgili şu iddiaları anlatmıştı:

“Elazığ’da madencilikle uğraşıyoruz. Elazığ bölgesinin en köklü ailelerinden biriyiz. Rahmetli babam Hasan Bayrak elektronikle uğraşan ticaret erbabıydı. Uluslararası bağlantıları güçlüydü, dostlukları vardı. 1999’da vefat edince, sorumluluklarını ben devraldım. 2005’te annem ağır rahatsızlandı. Kardeşimle birlikte onu hastaneye götürdük. Orada bana ilk kez bir aile sırrını açıkladı: “Evladım, bunu sağlığımda sana söylemek istedim. İsviçre’de bir kasa var. İçinde de varlıklarımız var” dedi.”

11 Ağustos 2005 tarihinde Zürih'e gittiğini anlatan Bayrak, banka yetkililerinin altınları yurt dışına çıkarmasına izin vermediğini, 64 avukata vekalet verip geri döndüğünü de ileri sürmüştü. Bayrak, şöyle konuşmuştu:

“Geri atım atmadık, Zürih’te bir hukuk bürosundan tam 64 avukata vekalet verdik. Halen orada 66 avukatım var. Ofisin başı avukat Oliver Arter bankaya 64 sayfalık bir mektup yazdı, aynı yanıtları aldı. Son mektup da dört ay önce geldi: Bu kez de varlığın kaynağını ispatlamamızı istiyorlar. Halbuki 2009’da Türkiye’de Varlık Barışı Yasası çıktı, servetimizin kaynağını belirtmek zorunda değiliz. Bu mücadelemi dört buçuk yıl gizli yürüttüm.”

“O güne kadar İsviçre devletiyle hiç temasım yoktu. “Büyükelçi bir hafta sonra, İstanbul Konsolosluğu’nda akşam yemeğine bekliyor” dediler. 6 Kasım 2009 günü yemek yedik. Büyükelçi, konsolos ve bir de kurucularından olduğum İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Dairesi’nden birkaç kişi davet edilmiş. Büyükelçi, ‘Konunun basında işlenmesini istemiyoruz, size yardımcı olmak istiyoruz. Banka özel bir kuruluş, devlet olarak onlara talimat veremeyiz ama çözüm için elimizden geleni yapacağız’ dedi.”

BABASI ALTINLARI KAMYONLA İSTANBUL'A GÖTÜRMÜŞ

“Annem varlıkları bizzat görmüş. Sandıkların boyutlarını da onun şahitliğiyle çıkardık. Altı adet, 140 x 80 x 75 santimetre ebatlarında, üzerleri sac kuşaklı sandıklar... İçlerinde eski beşibiryerdeler, Osmanlı altınları, ziynet eşyaları, altın kuşaklar, kamalar, gerdanlıklar varmış.”

“Bu hazinenin akıbetine gelince. Babam altınları yıllarca yerin altında saklamış. 1980 Haziran’ında iki arkadaşıyla altınları bir kamyona yükleyip İstanbul’a götürmüşler. 12 Eylül’den üç ay önce darbe olacağından korkup ülke dışına çıkarmışlar. Babam ve bir arkadaşı sanırım gemiyle önce İtalya’ya, oradan karayoluyla Zürih’e geçiyor. Avukatlarımızın elinde liste var, kasada ne olduğunu biliyorlar. Uluslararası borsalara danıştık, altınların bugünkü toplam değeri 2 milyar doların üstünde.”

Bayrak'ın iddiasında, 31 yıldır süren hukuk mücadelesi, 60 avukatla takip edilen davalar, Elazığ'da evinde kalan büyükelçi, bir söz üzerine 14 yıl susması gibi ilginç ayrıntılar da var.

6 TON ALTINDA YILLARDIR HABERİ OLMAMIŞ

Bayrak iddiasına göre altının varlığını ilk kez annesinden duydu. Babası, altınların varlığının 40 yaşına gelince oğluna söylenmesini istemiş.

Bayrak, rahatsızlanan annesinin 2005 yılında, hastane odasında kendisine babasından kalma 6 dev sandık içerisinde yaklaşık 6 ton altının İsviçre’deki bir bankada olduğunu söylemesi üzerine, Zürih’e giderek altınları almak istedi.

Bayrak, babasının bu kadar altını nasıl biriktirdi ve İsviçre'ye götürdüğüne ilişkin son açıklamalarında fazla ayrıntı vermiyor, Basında çıkan haberlere göre altınlar, “Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, beşi bir yerde takılar ve altın kuşaklarlardan” oluşuyor, 6 büyük sandık içinde bulunuyor

BÜYÜKELÇİ SÖZ VERMİŞ YILLARCA BEKLEMİŞ

Altınların ülke dışına çıkarılmasına izin verilmemesi üzerine Bayrak, iddiasına göre hukuk mücadelesi başlattı. Dönemin İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Raimund Kunz’un Elazığ’a gelerek kendisine misafir olduğunu ileri süren Bayrak, büyükelçiden konunun çözüleceğine dair söz aldıklarını ancak yıllardır bir sonuca ulaşamadıklarını ifade etti.