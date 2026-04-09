İTÜ kız yurdunda tacizci paniği. Çamaşırhaneye girip uygunsuz hareketlerde bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane alanında uygunsuz davranışlarda bulunduğunun belirlenmesi üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği tespit edilen M.K. (28), ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

“08.03.2025 günü saat 20.15 sıralarında, ilçemizde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerince olay yerine intikal edilmiştir.” denilen başsavcılık açıklamasında ilk tespitlere göre şüphelinin yabancı uyruklu bir erkek olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI VE KAYIP ŞAHIS KAYDI VAR

Şüphelinin kız öğrenci yurdu çamaşırhanesine nasıl girdiğine yönelik inceleme başlatıldığı ifade edilen yazıda, kimliği belirlenen şüphelinin daha önceden suç kaydının bulunduğu ve hakkında kayıp şahıs kaydı olduğu tespit edildiği de açıklandı.

İTÜ REKTÖRÜ: İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şüpheliye müdahale edildiğini belirterek, sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını bildirmişti.

Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetmişti:

"Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına, sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."