İzmir'deki karakol saldırısı. 17 yaşındaki saldırgan: DAEŞ ile bağlantım yok ama seviyorum

Oğlunun eylemlerinden dolayı utanç duyduğunu ve önceden bilmesi halinde kendi canı pahasına buna engel olacağını vurgulayan tutuklu sanık N.B., "Şehitlerin hepsini tanıyorum. DAEŞ en nefret ettiğim örgüttür ve anayasal düzene karşı değilim." dedi.

Oğlunun namaz kıldığını, terörist düşüncelere sahip olduğunu bilmediğini öne süren baba, "Öğretmenleri beni okula çağırıp oğlumun radikal eğilimleri olduğunu söylediklerinde, durumun farkında olduğumu ilettim." dedi.

"Oğluma silah kullanmayı doğrudan ben öğrettim diyemem." diye konuşan baba, "Astım hastası olduğu için onu ormanda kuş avına götürüyordum. İnternetteki oyunlarda gördüğü silahları benden istiyordu, ben de alıyordum. Evdeki tüfek fişeklerini, ülkede her zaman darbe ihtimali olduğunu düşünerek darbe döneminde önlem amacıyla alabildiğim kadar almıştım." ifadelerini kullandı.

“EVDE KAR MASKESİYLE GEZİYORDU”

Oğlunun işlediği suçtan dolayı büyük bir utanç ve telafisi olmayan bir pişmanlık duyduğunu belirten tutuksuz sanık A.B., "Evde sürekli kar maskesi takıp özel harekatçılara özenen oğlum, tam bir asker edasıyla hareket ediyordu. Evime hiçbir zaman silah girmesini istememiş olsam da ona silah kullanmayı bizzat babası öğretmişti." dedi.