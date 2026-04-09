İzmir'deki karakol saldırısı. 17 yaşındaki saldırgan: DAEŞ ile bağlantım yok ama seviyorum
09.04.2026 10:09
Son Güncelleme: 09.04.2026 16:13
İHA
İzmir Balçova'da 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen E.B., DAEŞ'i sevdiğini ancak talimat almadığını, terör örgütünün "Türkiye'ye saldırın" paylaşımını gördükten sonra karakola saldırdığını iddia etti.
8 Eylül 2025'te 3 polisin şehit olduğu Balçova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıya ilişkin dava bugün başladı.
Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheli E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 sanık, açılan dava kapsamında bugün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
"TALİMAT ALMADIM"
DAEŞ örgütüyle organik bir bağlantısının bulunmadığını örgütün ideolojisini benimsediğini ve eylem kararını Ebubekir el-Bağdadi'nin çağrısı üzerine aldığını belirten tutuklu sanık E.B., "Terör örgütüne üye değilim ancak DAEŞ'i seviyorum." dedi.
Faaliyetlerini ve örgüt liderlerinin videolarını internetten takip ettiğini sözlerine ekleyen E.B., "El Bağdadi'nin 'Türkiye'ye saldırın' şeklindeki paylaşımını gördüğüm için bu eylemi gerçekleştirdim. Bana doğrudan kimseden talimat gelmedi. Müslümanlara operasyon yapıldığı için devleti temsil eden en yakın karakola saldırmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.
İLK HEDEF FUAR VE BARMIŞ
Saldırı hazırlıklarına yaz aylarından itibaren başladığını ve eylemde kullanmak amacıyla özel olarak patlayıcı yapımını öğrendiğini ifade eden E.B., başlangıçta fuar ve barlara saldırmayı düşündüğünü dile getirdi.
"AİLEMİ DE KAFİR OLARAK GÖRÜYORUM"
Bir numaralı sanık, daha sonra karakola saldırma kararını olay gününün sabahı verdiğini öne sürüp "Sosyal medyada paylaştığım metni de ağustos ayında hazırladım. Polislerin kafir olduğunu biliyorum, ayrıca bu eylemden hiçbir haberi ve yönlendirmesi olmayan ailemi de kafir olarak görüyorum." şeklinde konuştu.
"OĞLUM RADİKAL EĞİLİMLİYDİ"
Oğlunun eylemlerinden dolayı utanç duyduğunu ve önceden bilmesi halinde kendi canı pahasına buna engel olacağını vurgulayan tutuklu sanık N.B., "Şehitlerin hepsini tanıyorum. DAEŞ en nefret ettiğim örgüttür ve anayasal düzene karşı değilim." dedi.
Oğlunun namaz kıldığını, terörist düşüncelere sahip olduğunu bilmediğini öne süren baba, "Öğretmenleri beni okula çağırıp oğlumun radikal eğilimleri olduğunu söylediklerinde, durumun farkında olduğumu ilettim." dedi.
"Oğluma silah kullanmayı doğrudan ben öğrettim diyemem." diye konuşan baba, "Astım hastası olduğu için onu ormanda kuş avına götürüyordum. İnternetteki oyunlarda gördüğü silahları benden istiyordu, ben de alıyordum. Evdeki tüfek fişeklerini, ülkede her zaman darbe ihtimali olduğunu düşünerek darbe döneminde önlem amacıyla alabildiğim kadar almıştım." ifadelerini kullandı.
“EVDE KAR MASKESİYLE GEZİYORDU”
Oğlunun işlediği suçtan dolayı büyük bir utanç ve telafisi olmayan bir pişmanlık duyduğunu belirten tutuksuz sanık A.B., "Evde sürekli kar maskesi takıp özel harekatçılara özenen oğlum, tam bir asker edasıyla hareket ediyordu. Evime hiçbir zaman silah girmesini istememiş olsam da ona silah kullanmayı bizzat babası öğretmişti." dedi.
"VURURKEN TEKBİR GETİRDİ"
Ailenin mağdur edebiyatı yaptığını ve şüphelinin saldırı esnasında tekbir getirdiğini vurgulayan yaralı polis memuru Murat Dağlı, "Bu aile mağdur değil, mağdur edebiyatı yapıyor. Kesinlikle milliyetçiliğe sığınmasınlar." dedi.
Öğretmenlerin uyarmasına rağmen ailenin hiçbir önlem almadığını sözlerine ekleyen Dağlı, "Şüphelide hiçbir pişmanlık belirtisi yok, onun çocuk olduğunu da düşünmüyorum. Şüpheli beni vururken tekbir getirdi. Ben attığı kurşunla yaralandıktan sonra ona ateş ettim. Anne ve babasının ruh sağlığının araştırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.
Savunmalar ve beyanların ardından mütalaasını sunan iddia makamı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık A.B'nin ise tutuklanması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına, E.B'nin cezai ehliyetinin araştırılması için Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına hükmedip duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN AYRINTILAR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ardından hazırlanan 58 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
İddianamede, tutuklu sanık E.B.'nin terör örgütü DAEŞ'e katıldığı bilgisine yer verildi.
Şüphelinin örgüt ideolojisini benimsediği ve silahlı eğitim aldığı belirtildi.
Şüphelinin örgütün amaçları doğrultusunda saldırı talimatı aldığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin yaşı nedeniyle ayrılan dosyası, birleştirilmesi talebiyle İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
İSTENEN CEZALAR
Kabul edilen iddianamede tutuklu 7 sanığın aralarında bulunduğu toplam 13 kişi hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanıklar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanacak.
Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memurları Hasan Akın, Ömer Amilağ şehit olmuştu.