Kafede 9 kurşunla infaz. "Tahrik" bahanesi işe yaramadı, müebbet hapisten kaçamadı

İstinaf, Meryem’i 9 kurşunla öldüren eski sevgiliye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Olay, 13 Kasım 2022'de Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Musa Sevim, eski kız arkadaşı Meryem Sevim'in bir kafede olduğunu öğrenip adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Musa Sevim, Meryem Sevim'e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Meryem Sevim kanlar içinde yere yığılırken Musa Sevim ise kaçtı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Sevim, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, Musa Sevim ile ona yardım ve yataklık eden Y.Ö., İ.Ç. ile suça sürüklenen çocuklar F.A. ile M.S.B.'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.