Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı

İsa Aras Mersinli'nin tüm gece internette dolaştığı için okulda genellikle uyuduğunu söyleyen İşler, Mersinli'nin İngilizce dersine ilgisi olduğunu ve bu derste de başarılı olduğunu "Hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi." sözleriyle ifade etti.

Mersinli'nin sınıfta zaman zaman ağladığını, bu esnada da rehberlik hocasının gelerek Mersinli'yle konuştuğunu da belirten sınıf arkadaşı, "Psikolojik sıkıntıları var gibiydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum." dedi.