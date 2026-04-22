Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybetmişti. Adnan'dan geriye duygulandıran not kaldı

İsa Aras Mersinli'nin ilk olarak kendisinin de eğitim gördüğü 5/E sınıfını bastığını, öğretmeninin arkadaşlarını korumak isterken hayatını kaybettiğini ifade eden Gürbüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. İki arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti.”