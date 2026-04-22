Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybetmişti. Adnan'dan geriye duygulandıran not kaldı
22.04.2026 12:59
İHA, DHA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, çalışma masasına astığı not görenleri duygulandırdı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
11 YAŞINDAKİ ADNAN'IN HEDEFLERİ VARDI
Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken küçük Adnan'ın, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilediği anlar yürek burktu. Masasında yer alan "Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi" yazılı not ise hayallerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan Adnan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar ediyor.
SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLER AYNI SINIFTANMIŞ
Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı.
Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi. Gürbüz, 5 sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan Mustafa A. ile Almina A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirtti.
"HASTA OLDUĞUM İÇİN O GÜN OKULA GİDEMEMİŞTİM"
İsa Aras Mersinli'nin ilk olarak kendisinin de eğitim gördüğü 5/E sınıfını bastığını, öğretmeninin arkadaşlarını korumak isterken hayatını kaybettiğini ifade eden Gürbüz, şu açıklamalarda bulundu:
"Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. İki arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda. Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti.”
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşandı.
İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı. Saldırı sonucu 8'i öğrenci biri öğretmen hayatını kaybetti.
Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.
Olayın ardından baba ve anne Mersinli tutuklu bulunuyor.