"Kırılmak üzere" denilen Yedisu Fayı'nda yeni uyarı. 150 kilometrelik alan ve 7 şehir etkilenecek
11.04.2026 10:07
Son Güncelleme: 11.04.2026 10:38
DHA
Uzmanlar, 50 yılda meydana gelen depremlerde büyük bir kısmı kırılan Kuzey Anadolu Fayı’nda sadece Marmara ve Yedisu Fayı’nın tehlikeli olduğunu söyledi. Yedisu Fayı'nın kırılma ihtimalinde 150 kilometrelik alanı işaret eden yetkililer, depremden etkilenecek illeri sıraladı.
Türkiye Bilişim Derneği tarafından Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde "Krizden Dayanıklılığa: Afetlerde Bilişim ve Haberleşme Çözümleri" konulu panel düzenlendi.
Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu Fayı’nda 1949 yılından başlayan bir deprem silsilesi yaşandığını söyledi.
Fayda genel olarak batı yönlü bir deprem göçü olduğunu belirten Akbayram, “Yani yaklaşık 50 yılda meydana gelen depremler Marmara’ya kadar gelen Kuzey Anadolu Fayı’nın büyük bir kısmını kırmış. İki kısım kırılmamış. Birisi İstanbul’un güneyindeki Marmara sismik boşluğu diyebileceğimiz bölge diğeri de Yedisu. Bu iki bölgede tehlikemiz çok yüksek." dedi.
İKİ BÖLGEYE DİKKAT!
Kahramanmaraş depremlerinin 13 ili etkilediğine işaret edem Akbayram, "Çok büyük bir ihtimalle Yedisu Fayı’nda olacak bir depremde bu bölgede birçok ilimizi etkileyecek." diye konuştu.
Şehirlerde sismik riskin yüksek olduğu alanlarda yıkımlar olacağına işaret eden Akbayram, "Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ’ın bir kısmı, Muş, Diyarbakır ve Bitlis etkilenebilir. Belli bir çerçevede yaklaşık 100-150 kilometrelik bir dairede depremin merkez üssünü Yedisu olarak kabul edersek etkileme imkanı var." açıklamasında bulundu.
BİNGÖL SİSMİK BOŞLUĞU
Kahramanmaraş depremleriyle 330 kilometrelik Doğu Anadolu Fay zonunun kırıldığını kaydeden Akbayram, “Kırılmayan bir yer var. Biz oraya ‘Bingöl sismik boşluğu’ diyoruz. Palu ile Bingöl’ün Ilıcalar beldesi arasındaki kesimde sismik boşluğumuz var." diyerek depremin büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Çok büyük bir ihtimalle 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeli var." diye konuşan Akbayram, "Bunun da bölgedeki illeri etkileme tehlikesi var maalesef.” dedi.
GÖRÜR UYARMIŞTI
Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizip Yedisu Fayı için uyarıda bulunmuştu.
Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası." diye konuşup deprem beklediklerini dile getirmişti.