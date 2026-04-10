Kış geri geldi, harita sarıya boyandı

10.04.2026 06:31

NTV - Haber Merkezi

Nisan ayının ikinci haftasında kış geri döndü. Meteoroloji, sarı kod yayınlayarak 44 il için kar, sağanak ve zirai don uyarısı yaptı.

Kış geri geldi, harita sarıya boyandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yeni haftanın başına kadar yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Kış geri geldi, harita sarıya boyandı 1
Bugün, yarın ve pazar günü, Ege ile Batı Akdeniz dışında tüm yurtta yağış var. Pazartesi batı illerinde güneşli hava, iç ve doğu kesimlerde ise kar ve sağanak bekleniyor.

Kış geri geldi, harita sarıya boyandı 2
Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olacak.

44 İLE SARI UYARI 3
44 İLE SARI UYARI

MGM'nin kar, sağanak ve zirai don uyarısı yaptığı 44 il şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Karabük ve Osmaniye.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR 4
ZİRAİ DON TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski var.

Kış geri geldi, harita sarıya boyandı 5
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 2/11 derece.

 

- İstanbul 5/11 derece.

 

- Denizli 5/16 derece.

 

- İzmir 8/18 derece.

 

- Adana 10/21 derece.

 

- Ankara 2/8 derece.

 

- Samsun 6/10 derece.

 

- Erzurum -3/4 derece.

 

- Malatya 5/11 derece.

 

- Kars -3/5 derece.

 

- Diyarbakır 6/12 derece.

 

- Gaziantep 7/16 derece.