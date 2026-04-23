Kız öğrencilerin takacağı 23 Nisan tokalarına "özel" dokunuş

Özel gereksinimli bireylerin eğitim çağından çıktıktan sonra yapabilecekleri çok şey olmadığına işaret eden Köten, "İş bulmakta zorluk çekiyorlar. Aileler strese giriyor. Biz de geç müdahale atölyemizde bu yaş grubu ve çocuklarımızla birlikte birçok ürün çıkıyoruz." diye konuştu.

Yapılan ürünleri sattıklarını belirten Köten, "Çocuklar ürünü üretmeyi, sattıktan sonra para kazanmayı, ondan sonra o paranın nasıl harcanacağını öğreniyorlar. Bu da çocukların motivasyonlarını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları tokaları köy çocuklarına hediye ettiklerini söyleyen Köten, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz tokaları 1 haftada yaptı. Kimi kesme işini, kimi kalıp çizme işini kimi yapıştırmasını yapıyor. Bir hafta içinde 10 çocuğumuz 50 toka yaptı. Çocuklarımızın içerisinde orta düzeyde otizm de var, orta düzey zihinsel engelli de var."