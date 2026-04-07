Kocasını 15 parçaya ayırıp çöpe attı. Emekli polis kan donduran cinayete kurban gitti

Kan örnekleri ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede kan örneklerinin, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu’na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu’na ait olduğu belirlendi.

MERDİVENDEN DÜŞÜP ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kriminal raporun çıkmasıyla, 2 Nisan günü İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu emniyetteki sorgusunda, eşini kendisinin öldürmediğini iddia etti. Ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, “Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye, cesedi satır ve bıçakla 15 parçaya bölüp, çevredeki çöp kutularına attım.” dedi.