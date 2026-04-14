Közde mısır yaptı fenomen oldu. Hayranları Rusya ve İspanya'dan geliyor. Yakışıklı Mısırcı kim?

Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistler Yakışıklı Mısırcı'yı görmek için Karaköy'e akın etti. İlgiden memnun olan Alper, “Turistlere benim asıl niyetim İstabul'un güzelliğini göstermek.” diyor. Küçük yaşından itibaren babasının tezgahına giderek yardımcı olan Alper, aslında baba mesleğini sürdürüyor. Temel, 8 yıldır mısır satıyor ve bir yıl içinde dünyaca ünlü hale geldi.

Birçok turist, Temel'i görmek için geldiği tezgahın başından paylaşım yaptı.