Közde mısır yaptı fenomen oldu. Hayranları Rusya ve İspanya'dan geliyor. Yakışıklı Mısırcı kim?
14.04.2026 15:41
Son Güncelleme: 14.04.2026 15:44
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da bir mısırcı, Yakışıklı Mısırcı adıyla fenomen oldu, ünü Türkiye sınırlarını aştı. Yakışıklı Mısırcı için Rusya, İspanya ve Romanya'dan birçok kişi İstanbul'a gelmeye başladı.
Alper Temel isimli bir genç, Karaköy'de mısır satarken ünlendi. Haşlanmış mısır, közde mısır ve kestane satılan tezfahın önünde kuyruklar oluşuyor.
Paylaşımlarıyla kısa sürede milyonlara ulaşan Temel, Yakışıklı Mısırcı olarak anılıyor.
Karaköy'deki tezgahı başında kaydedilen videoları, sosyal medyada hızla yayılan Yakışıklı Mısırcı'ya en çok yabancı turistler ilgi gösteriyor. Bir Rus sosyal medya paylaşımcısının çektiği video sonrasında ünü yayılan Alper Temel, kendisini geçimi sağlamaya çalışan normal birisi olarak tanımlıyor.
KARAKÖY'E AKIN ETTİLER
Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistler Yakışıklı Mısırcı'yı görmek için Karaköy'e akın etti. İlgiden memnun olan Alper, “Turistlere benim asıl niyetim İstabul'un güzelliğini göstermek.” diyor. Küçük yaşından itibaren babasının tezgahına giderek yardımcı olan Alper, aslında baba mesleğini sürdürüyor. Temel, 8 yıldır mısır satıyor ve bir yıl içinde dünyaca ünlü hale geldi.
Birçok turist, Temel'i görmek için geldiği tezgahın başından paylaşım yaptı.
RUS FENOMENİN VİDEOLARI 40 MİLYON İZLENDİ
Artan ilgi fenomenleri de harekete geçirdi.
Rus bir fenomen, Temel'le birlikte tezgahın başında kaydettiği videoları hesabında paylaştı.
İki videonun toplamda 40 milyon kez izlendiği ve binlerce yorum yapıldığı görüldü.
TİKTOK'TA CANLI YAYIN YAPMAYA BAŞLADI
Ünü sınırları aşan Yakışıklı Mısırcı, bu ilgi karşısında farklı sosyal medya mecralarına da yöneldi.
Instagram'daki takipçi sayısı 780 bini aşan Yakışıklı Mısırcı, TikTok'ta da içerik üretmeye başladı.
Yakışıklı Mısırcı, tezgah başında TikTok yayınları da yapıyor.