Kundaklama şüphesi: 14 lüks araç yandı

06.04.2026 07:05

AA, DHA

İstanbul'da sabaha karşı araç kiralama firmasının önündeki otomobilde çıkan yangın 14 lüks otomobile sıçradı. Milyonlarca liralık zararın oluştuğu yangında kundaklama şüphesi var.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin önünde bulunan bir otomobilde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, araç kiralama şirketinin önünde park halindeki 14 otomobile sıçradı.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de kundaklama şüphesiyle olay yerinde inceleme yaptı.

