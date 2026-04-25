Kurban pazarları için takvim belli oldu. Kurban satışları ne zaman başlayacak?

Çevre kanuna aykırı, park, cadde, bina önü ve meydan gibi umuma açık alanlarda kesim yapana 8 bin 687 lira ceza uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde kurallara uymayana ve önlem almadan atıkları toprağa gömene toplu kesimde 839 bin 11 lira, bu ihlal konutta yapılırsa 20 bin 842 lira ceza kesilecek.

Satış yerlerinde hayvan sağlığının iyi olmaması, barınak yerinin temiz ve sağlık şartlarına uygun olmaması durumunda ceza ise 4 bin 344 lira.