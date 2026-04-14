LGS çıkışı verdiği röportaj gündem olmuştu: Yıllar sonra ortaya çıktı

"Aslında okumaya pek bir eğilimimiz yoktu." diyen Orhan, şunları anlattı:

"- Okuldan sonra gelip ustama yardım ederdim. Bu şekilde gidip gelerek büyüdüm. Şu an 26-27 yaşındayım ve hala aynı işi yapmaya devam ediyorum. Çok şükür, meslek sahibi olduk. Şu an kebapçıyım, kebap ustasıyım. Esnafın içinde büyüdük, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'a şükür bugünlerimizi aratmıyor. Allah bugünümüzü elimizden almasın.

- Kale altı Tabakhane dediğimiz bölgede çalıştım. Gözümü burada açtım, burada doğup büyüdüm. Hayatımın büyük kısmı burada geçti ve hala burada çalışmaya devam ediyorum.

- Açık konuşmak gerekirse hiç pişman değilim. Ancak okuyan arkadaşlarım beni yanlış anlamasın; elbette okusunlar, eğitimlerine devam etsinler."