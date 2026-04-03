Libya'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Çöl tozları Akdeniz'i yuttu
03.04.2026 13:30
Son Güncelleme: 03.04.2026 15:25
AA, DHA, İHA
Girit Adası'nda gökyüzünü kızıla boyayan çöl tozları, Türkiye'de de etkili olmaya başladı. Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Antalya kahverengiye büründü.
Girit Adası
Yunanistan'ın Girit Adası'nda gökyüzü, Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisiyle kızıla boyandı.
Çöl tozlarının bugün Türkiye'ye ulaştı.
HATAY
Libya üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan çöl tozu ülkenin en güneyinde yer alan Hatay'da etkisini gösterdi.
Havadan çekilen görüntülerde çöl tozunun şehri içine aldığı görüntülendi.
Toz taşınımından dolayı puslu bir hava hakim olurken güneş gündüz olmasına rağmen güçlükle görünebildi.
Vatandaşlarda toz bulutuyla birlikte görüş mesafesinin 150 metreye düştüğünü söylediler.
ADANA
Adana'da etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Kentte, araçlar üzerinde toz birikintileri oluştu.
Mersin'de kent merkezi ile Bozyazı, Silifke, Tarsus ilçelerinde toz taşınımı etkili oldu.
Taşınım nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı, bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.
ANTALYA
Antalya'da da toz taşınımı etkili oldu.
Alanya'da sabah saatlerinde yağışla birleşen toz bulutları ilçe genelinde araçların ve açık alanların üzerini kahverengi çamur tabakasıyla kapladı.
Yer yer oluşan su birikintilerinin çamur görünümünde olduğu gözlemlenirken öğle saatlerinde toz taşınımı ektisini kaybetti.
Toz taşınımın etkisinin yağışla birlikte azalacağı, akşam saatlerinde ise etkini yitireceği belirtildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kentte etkili olan toz bulutu nedeniyle araçların üzerinin ince bir toz tabakasıyla kaplandığı gözlenirken, gökyüzünde sarımsı ve puslu bir görüntü oluştu.
Drone ile kaydedilen görüntülerde, kentin üzerini kaplayan toz bulutu ve görüş mesafesindeki düşüş net şekilde görüldü.
OSMANİYE
Kent genelinde etkisini gösteren toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanırken, görüş mesafesinde de azalma meydana geldi.
Özellikle açık alanlarda etkili olan toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Uzmanlar, toz taşınımının etkili olduğu süreçte vatandaşların mümkün oldukça dışarı çıkmamaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Osmaniye’de etkisini sürdüren toz taşınımının, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte azalması bekleniyor.