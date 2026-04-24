Bir tarafta bahar bir tarafta fırtına. Meteorolojiden hafta sonu tahmini
24.04.2026 08:59
Son Güncelleme: 24.04.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yıldırımlı ve gök gürültülü yağışların etkili olması bekleniyor. Hafta sonu ise Ege ve Marmara'da bahar havası yaşanacak.
Bu hafta düşen sıcaklıklar ise mevsim normallerine yükselecek.
Ege ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkarak 24 dereceye kadar yükselecek.
Hafta sonu güney kesimlerde sıcaklıklar artış görülecek ancak kuvvetli yağış etkili olacak.
16 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji, bugün 16 il için sarı kodlu uyarı verdi.
İşte sarı kod verilen iller:
“Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır”
GÜNEY KESİMLER DİKKAT!
Güneydoğu bölgesinde ise kuvvetli yağışlar ve yıldırımlar 3 gün etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile , Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.