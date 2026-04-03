Meteorolojiden uyarı: Çok kuvvetli yağacak
03.04.2026 06:39
NTV - Haber Merkezi
MGM 11 kente çok kuvvetli sağanak yağış ve sel uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da ise çöl tozu taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün yurdun tamamında yağış var.
Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis ve Siirt çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
MGM; İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla için sarı kod yayınlayarak çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağış miktarının İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde 51–100 kg/m², Edremit Körfezi’nde 21–50 kg/m², Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise 51-75 kg/m²'ye kadar ulaşabileceği belirtildi.
SEL UYARISI
MGM; Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ağrı, Bitlis, Siirt, Hatay, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.
Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Dün Ege Adaları ile Türkiye'nin batı kıyılarını etkileyen çöl tozu bugün Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’yu etkileyecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 9/15 derece.
- İstanbul 10/16 derece.
- Denizli 10/17 derece.
- İzmir 11/16 derece.
- Adana 13/21 derece.
- Ankara 8/14 derece.
- Samsun 11/15 derece.
- Erzurum 2/11 derece.
- Malatya 8/16 derece.
- Kars 2/13 derece
- Diyarbakır 9/18 derece.
- Gaziantep 9/16 derece.