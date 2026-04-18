Narin Güran davası sürerken dışarıda hareketli anlar: Nevzat'ın oğlu silahlarla yakalandı
18.04.2026 13:48
DHA
Narin Güran cinayetinde yeniden yargılanıp 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu dava günü ruhsatsız silahla yakalandı. İbrahim Bahtiyar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetinde 17 yıl hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ruhsatsız silahla yakalanıp tutuklandı.
Olay, Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılandığı davanın görüldüğü gün yaşandı.
Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar önceki gün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına çıkmıştı.
Mahkeme Bahtiyar'ı, kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ARABADAN RUHSATSIZ SİLAHLAR ÇIKTI
Karar duruşmasına verilen arada, taraf aileler adliyeden ayrıldı.
Bu esnada adliyenin dışında hareketli anlar yaşandı.
Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar ve yanındaki iki akrabasının bulunduğu araç, durumlarından şüphelenilmesi üzerine yunus timleri ekipleri tarafından durduruldu.
ARABADAN SİLAHLAR ÇIKTI, NEVZAT'IN OĞLU TUTUKLANDI
Araçta yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İbrahim Bahtiyar, çıkarıldığı mahkemede ruhsatsız silah bulundurmak suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.