Öğretmen eşini ve bacanağını öldürmüştü. Uzman çavuşun cezası belli oldu

Adana'da iki yıl önce karısını ve kayınbiraderini öldürüp, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan Uzman Çavuş Gökhan Çelik'in (29) cezası belli oldu.

Çelik hakkında ''eşi kasten öldürmek, kasten öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, silahla olası kastla yaralama, silahla olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kamu malına zarar verme" suçlarından Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Dün görülen karar duruşmasında sanık Gökhan Çelik, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyip "Kimseyi öldürmeye niyetim yoktu. Çocuğumu görmek ve belki de eşimle barışmak için buluşmaya gittim." iddiasında bulundu.