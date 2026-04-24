Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili hakim karşısında. Mağdurlar sanığı görmek istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Mart'ta okulun bahçe kapısından içeri girerek hangi öğretmenin hangi gün ve saatte hangi sınıfta derste bulunduğunu gösteren ders programı dosyalarını incelediği belirtilen sanık F.S.B'nin hareketlerinin hedef belirlemeye yönelik olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, F.S.B.'nin öğretmen Fatma Nur Çelik'in ders verdiği 206 nolu sınıfa girdiği, hiçbir uyarı ya da tartışma yaşamadan doğrudan masasında oturan Çelik'e yöneldiği, 4-5 bıçak darbesiyle sırt bölgesinden saldırdıktan sonra sınıftan hızla çıktığı anlatılıyor.

Olay sonrasına ilişkin görüntülere değinilen iddianamede, öğretmen Çelik'in sınıftan çıktıktan sonra bir süre koridorda ayakta kalmaya çalıştığı ve duvara tutunarak ilerlediği, vücudunun özellikle sırt ve sol kürek kemiği civarında yoğun kanama olduğu, kaldırıldığı hastanede aynı gün vefat ettiği aktarılıyor.

İddianamede, F.S.B.'nin olay günü ders programını inceleyerek öğretmenlerin yerlerini tespit etmesi, ardından doğrudan 206 nolu sınıfa yönelmesi, sınıfa girdikten sonra herhangi bir tartışma, uyarı veya ani gelişen bir durum olmaksızın doğrudan Çelik'i hedef alması dikkate alınarak, saldırının ani bir refleks değil, yoğunluk ve devamlılık gösteren bir icra hareketi olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

F.S.B.'nin eyleminin olay anında "doğmuş ani ve geçici öfke patlaması"nın ürünü olmadığı, aksine aylar öncesine yayılan, giderek derinleşen, zihinsel olarak beslenen ve nihayet somut icra hareketine dönüştürülen süreç sonunda gerçekleştiği iddianamede vurgulanıyor.