Okul saldırısında hayatını kaybeden çocuklar mezarları başında anıldı

Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik'in babası İsmail Şişik, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarının mezarını ziyarete geldiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla vatandaşların mezarlığa yoğun ilgi göstermesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Şişik, şunları kaydetti:

“Bugün 23 Nisan ve çocuklarımızın mezarını ziyarete geldik. Bayram dolayısıyla milletimizin buraya akın akın gelmesi bizi sevindirdi. Hakikaten çok saygın ve asil bir milletimiz var. Çocuklarımıza sahip çıktılar, bizi yalnız bırakmadılar.”

Şişik, öğrencilerin yerinin okullar olduğunu vurgulayarak, "Eğitim cephesi çok önemli, kaybedilmemesi gerekiyor. Çocuklarımızı okullara gönderelim, okullarımızı boş bırakmayalım." şeklinde konuştu.