Okullarda üst düzey güvenlik önlemi. Öğrenci okula girdiğinde aileye fotoğraflı bildirim gidiyor
22.04.2026 10:30
İHA
Okul saldırılarının ardından güvenlik önlemleri attırıldı. Bir lisede okula giriş ve çıkışlarda kullanılan turnikeli sistem ile öğrencilerin fotoğraflı bildirimleri velilere anlık olarak iletiliyor.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul saldırılarının ardından okullarda yeni güvenlik önlemleri artırıldı.
Bu kapsamda birçok okulda güvenlik tedbirleri arıttırıldı.
İstanbul'da bulunan Arnavutköy Anadolu Lisesi'nde hayata geçirilen güvenlik uygulaması kapsamında öğrenciler, kendilerine özel tanımlanan kartlarla turnikelerden geçerek okula giriş yapıyor.
VELİYE FOTOĞRAF GİDİYOR
Sistem üzerinden öğrencilerin giriş ve çıkış anları fotoğraflı olarak kayıt altına alınırken bu bilgiler anlık olarak velilerin telefonlarına gönderiliyor.
YOKLAMA SİSTEMİ
Ayrıca okulda online yoklama sistemi de uygulanıyor.
Bu uygulama sayesinde öğrencilerin hangi ders saatinde sınıfta olup olmadığı da dijital olarak takip edilebiliyor. Uygulamanın, hem güvenlik hem de eğitim takibi açısından önemli kolaylık sağladığı ifade ediliyor.
"ŞİMDİ İÇİM RAHAT"
Öğrenci velisi Rabia Karadeniz, uygulamadan memnuniyetini dile getirerek, "Başka bir yerden taşındık ve çocuğum bu okula nakil oldu. Giriş ve çıkışlarda çocuğumun fotoğrafı ve saati bize geliyor. Okula girdiğini ve çıktığını anlık olarak görüyoruz. Bu sistem çok güzel." dedi.
Uygulanan üst düzey güvenlik protokolü dikkat çekiyor.