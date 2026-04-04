Oteldeki vahşetten eski eş çıktı
04.04.2026 13:24
Son Güncelleme: 04.04.2026 13:32
DHA
İstanbul'da bir otelde ölü bulunan kadının, eski eşi tarafından öldürüldüğü değerlendiriliyor.
İstanbul Bahçelievler'de bir otelde işlenen cinayete ilişkin, kadının eski eşi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.25 sıralarında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi.
İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. İle Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı.
Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.
YAKINI İHBARDA BULUNDU
Yonca Kölge'den birkaç saat haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.
Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI
Kölge ile birlikte otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Yonca'nın üç yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı.
Kasten yaralama ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA
Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B.'nin Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Emniyet güçleri Salih B.'yi yakalarken, cinayet şüphelisiyle birlikte iki kişi daha gözaltına alındı.