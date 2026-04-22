Penaltı golünü tuşlu telefonuyla kaydetmişti. Minik taraftara Serdar Dursun'dan hediye

Sert’in ailesiyle konuştuğunu yaşının küçük olması nedeniyle akıllı cep telefonu almayı uygun görmediklerini belirten Serdar Dursun, “Dün öğleden sonra okuluna gittik. Sınıfına girdik, Ertuğrul’a güzel bir sürpriz yaptık. O anda da kendisi çok mutlu oldu. Öğretmeniyle, müdürüyle herkesle tanıştık. Bütün okuldakiler mutlu oldu." dedi.

Küçük hediyeler de yaptıklarını söyleyen Dursun açıklamasına şöyle devam etti:

"Ailesiyle de konuştum telefonun bu yaşta mantıklı olmayacağını söylediler. Ben de aynı kanaatteyim. 10 yaşında, daha küçük. Ondan dolayı kendisine güzel bir kamera, aldım. Onunla bol bol kayıt yapabilir. Bundan sonra benim gollerimi, Kocaelispor'un gollerini çeker. Kendi hayatı için de güzel olur, belki ileride kameraman bile olabilir. Kendisi de bir dahaki maçta misafirimiz olacak, seremonimize katılacak. Bugün de tesise geldi, oyuncularla birebir yakınlaştı, fotoğraf çekti, güzel videolar çekti.” dedi.