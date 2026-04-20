Sarıyer’de AVM otoparkında drift kamerada: 5 sürücüye 700 bin lira para cezası

Kimlikleri tespit edilen B.G., A.S.C., F.Ş., C.P. ve M.A., 19 Nisan Pazar günü yakalandı. Sürücülere "Drift atmak" suçundan toplam 700 bin lira para cezası uygulandı.

Yapılan işlemler sırasında 4 sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, bir sürücünün ehliyeti 5 yıl içinde ikinci kez işlem yapılması nedeniyle iptal edildi. M.A. idaresindeki araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.