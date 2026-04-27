Şişhane'de motosiklet otobüs durağına daldı. Bir ölü, üç yaralı
27.04.2026 10:03
DHA
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosiklet, sürüklenerek otobüs durağına daldı. Kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
İstanbul'da otomobilin çarptığı motosiklet, otobüs durağına daldı.
Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki 34 FLA 78 plakalı araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki 34 KUT 519 plakalı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.
Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili olarak otomobil sürücüsü Yusuf A. gözaltına alındı.
Alkollü olmadığı belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkemede taksirle öldürme suçundan tutuklandı.