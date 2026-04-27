Şişhane'de motosiklet otobüs durağına daldı. Bir ölü, üç yaralı

Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.