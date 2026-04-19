Şişli'de feci kaza. Üzerine direk devrilen Mısırlı turist yoğun bakımda
19.04.2026 11:09
DHA
İstanbul Şişli'de bayılan bir sürücü, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı. Direk, karşıdan karşıya geçen Mısırlı turistin üzerine devrildi. Beyin kanaması geçiren turistin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 14 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.
Harbiye semti Halaskargazi Mahallesi'nde iddialara göre Nil S. (24) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon başında bayıldı.
Otomobil yol kenarında bulunan trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.
DİREK TURİSTİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının bulunduğu direk, karşıdan karşıya geçen Mısır uyruklu Asma Salah Hegazy’nin (43) üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BEYİN KANAMASI GEÇİREN TURİST YOĞUN BAKIMDA
Ağır yaralanan Asma Salah Hegazy’ye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Yaralı Asma Salah Hegazy’nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan sürücü Nil S., "Taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.