Sivas'ın korkulu rüyasına 24 saatlik önlem planı. Gece gündüz ilaçlanıyor, drone'la destek veriliyor
29.04.2026 12:54
İHA
Yaz aylarının korkulu rüyası kenelere karşı Sivas'ta hem havadan ve hem karadan mücadele başladı.
Havaların ısınması ile birlikte kene vakalarında artış başladı. Özellikle kırsal bölgelerde görülen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşıyan kenelere karşı Sivas Belediyesi harekete geçti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde parklar, yeşil alanlar, mesire alanları ve su birikintilerinin bulunduğu riskli bölgelerde düzenli olarak ilaçlama yapıyor. Haşerelerin yayılımını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, hem karadan hem de havadan müdahale gerçekleştiriliyor.
Aracın ve ekiplerin giremediği yerlere drone ile yapılan ilaçlama çalışmaları ise dikkat çekiyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, belediye olarak kapsamlı bir mücadele yürüttüklerini ve ilaçlama çalışmalarında doğadaki dengenin korunmasına da özen gösterdiklerini belirterek, "Sivas Belediyesi olarak mesire alanlarında ve mahallelerde ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz. İlaçlama çok önemli ama doğada bir denge var. Biz ilaçlama yaparken arılar, karıncalar gibi canlılara dikkat ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
GECE GÜNDÜZ İLAÇLAMA YAPILIYOR
Adem Uzun, ekiplerin yoğun bir şekilde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Mesire alanlarında, mahallelerde gece ve gündüz ilaçlama çalışmaları yapıyorlar. Bu ilaçlama çalışmalarımız hem kenelere karşı hem de diğer haşerelere karşı etkilidir. Kene vakalarının görüldüğü bölgelere baktığımızda yüksek bölgelerde, nem, yağışın ve otun olduğu bölgelerde fazla olduğunu görüyoruz." dedi.