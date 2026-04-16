Süper El Nino geliyor! Tarih verildi, bu yaz kavrulacağız

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından aylık yayımlanan iklim bültenlerine göre, kış dönemi ile bahar mevsiminin ilk ayında küresel ortalama yüzey hava sıcaklıkları, referans dönemlerin üzerinde seyrederek ısınma eğilimini sürdürdü.

Küresel ortalama yüzey hava sıcaklığının 12,95 derece ölçüldüğü Ocak 2026, en sıcak beşinci ocak olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2026'da küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 13,26 derece ölçüldü ve yılın ikinci ayı, en sıcak beşinci şubat olarak kayıtlara geçti.

İlkbahar mevsiminin ilk ayı mart, kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı oldu. Mart 2026, en sıcak mart ayı olan Mart 2024'ten 0,20 derece daha serin yaşandı.