Tek sorusuyla milyonluk vurgunu bozdu
17.04.2026 15:31
NTV - Haber Merkezi
Araç alışverişi sırasında taraflar farklı fiyatlar üzerinden anlaşmaya yönlendirildi. Şüphe üzerine iki taraf da dolandırılmaktan son anda kurtuldu. (Haber: Tuana Çiftçi)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araç alım satımında taraflar dolandırıcının tuzağına düşmekten son anda kurtuldu.
Sazan sarmalı diye adlandırılan olayı, Gebze'deki ekspertiz kameraya kaydetti.
Dolandırıcı bir internet sitesi üzerinden 1 milyon 350 liraya satışa konulan bir aracın sahibine ulaştı. 2 bin lira kapora verdi. İlanı yayından kaldırttı.
"ARAÇ AKRABAMIN"
Sonra kendisi aynı aracı 1 milyon liraya satışa çıkardı.
Arayan yeni müşteriye de "Araç akrabamın. Paranın bir kısmını bana, bir kısmını ona vereceksin." dedi.
Böylece birbirlerinden habersiz alıcı ve satıcı oto ekspertizde buluştu.
Erdem Okumuş, durumdan şüphelenip parayı yollamadı.
TEK SORUSUYLA DOLANDIRICILIK AÇIĞA ÇIKTI
Ekspertiz Engin Ada ise tarafların alım günü birbiriyle konuşmadığını farkedince olay ortaya çıktı.
Ekspertiz taraflara kaç paraya anlaştıklarını sordu.
Bir taraf "1 milyon 40 bin lira." derken, diğeri "1 milyon 350 bin lira." deyince durum anlaşıldı.
"İLK CÜMLESİNDEN DOLANDIRILDIĞINI ANLIYORUM"
Kendini doktor olarak tanıtan dolandırıcı ilk etapta telefonunu açsa da sonra kendisine ulaşılamadı.
Ekspertiz Engin Ada, "Buraya gelen müşterinin ilk cümlesinden dolandırıldığını anlıyorum. Buraya gelmeden içi çözmen lazımdı. Adam telefonlara bakmadı." diye konuştu.
Hem alıcı, hem de satıcı dolandırıcıdan şikayetçi oldu.