TikTok fenomeni dehşet saçtı. Tartıştığı kadını bıçakladı, canlı yayınladı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.’nin elindeki kan dikkat çekti.

M.C.'nin polis aracındaki canlı yayında “Ben adam akıllı yayın yapıyorum, arkamdan gelip küfür etmeyeceksin diyorlar. Yeter artık, hadi şimdi haber yapın beni.” dediği duyuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.