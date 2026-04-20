TikTok fenomeni dehşet saçtı. Tartıştığı kadını bıçakladı, canlı yayınladı
20.04.2026 13:17
Son Güncelleme: 20.04.2026 14:04
DHA
Bursa'da "Karagül" lakaplı sosyal medya fenomeni M.C., sokakta karşılaşıp tartıştığı kadını bıçakla yaraladı. M.C., o anları da açtığı canlı yayında yayınladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sosyal medya uygulamasında “Karagül” adıyla bilinen M.C., sokakta yürürken hesabından canlı yayın açtı. M.C., bu sırada yanına gelen bir kadınla tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşürken, M.C. cebinden çıkardığı bıçakla kadını kulağından yaraladı, o anları da sanal medya hesabından yayınladı.
GÖZALTINA ALINDI, CANLI YAYINA DEVAM ETTİ
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gözaltına alınan, polis aracında da canlı yayın açan M.C.’nin elindeki kan dikkat çekti.
M.C.'nin polis aracındaki canlı yayında “Ben adam akıllı yayın yapıyorum, arkamdan gelip küfür etmeyeceksin diyorlar. Yeter artık, hadi şimdi haber yapın beni.” dediği duyuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.