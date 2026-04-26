Uludağ'daki otel yangını. Şampiyon kayakçı ailesiyle ölmüştü: Avukattan "İtfaiye aracında su yoktu" iddiası

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti. Yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlenmişti.

Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23) tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Bilirkişi raporu nda, ölen Yahya Usta'nın sahibi olduğu "FB Usta Şirketi"nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yahya Usta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.