Uludağ'daki otel yangını. Şampiyon kayakçı ailesiyle ölmüştü: Avukattan "İtfaiye aracında su yoktu" iddiası
26.04.2026 11:11
DHA
Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de geçtiğimiz yıl çıkan yangında, milli kayakçı Berkin Usta ile anne ve babası yaşamını yitirmişti. Ailenin avukatı, yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü.
Yahya Kemal Usta ve oğlu Berkin Usta
Bursa Uludağ'daki Kervansaray Otel'de geçen yıl 27 Mart'ta, personel kafeterya bölümünde yakılan mangalın közleri nedeniyle yangın çıkmıştı.
Yangında, milli kayakçı Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24), hocaların hocası olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta (57) ile eşi Fikriye Usta hayatını kaybetmişti.
YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA
Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti. Yangının şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya koyularak şöminenin yanına bırakılan közün alev alması ve yanında bulunan yapay ağaca sıçraması ile çıktığı belirlenmişti.
Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç. (23) tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
"KOVUŞTURMAYA YER YOK"
Bilirkişi raporunda, ölen Yahya Usta'nın sahibi olduğu "FB Usta Şirketi"nin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu gerekçesiyle asli kusurlu, oteli işleten Jura Otelcilik ise ikinci derece asli kusurlu olarak belirlendi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yahya Usta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Usta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İLK DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ
Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonu küçük olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile tanıklar katıldı.
Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda heyet, tutuklu sanıklar otel sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.'nin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.
AİLENİN AVUKATINDAN "İTFAİYE ARACINDA SU YOKTU" İDDİASI
Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile Usta ailesinin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması için duruşmayı erteledi.
Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Usta ailesinin yakınlarının avukatı İsmail Eray Çokal, ihbar sonrası yangına müdahale için gelen itfaiye aracında su bulunmadığını öne sürdü.
“MERKEZDEN İTFAİYE BEKLENİNCE YANGIN ŞİDDETLENİP BÜYÜYOR”
Görgü tanıklarının emniyet ifadesinin bilirkişi raporunda da yer aldığını söyleyen Çokal, 45 dakika boyunca Bursa kent merkezinden itfaiye ekibi gelmesinin beklendiğini öne sürerek şu iddiaları dile getirdi:
“Bu yangın ilk başta çok küçükmüş. Uludağ bölgesinde bulunan itfaiye ekibi yangına müdahale için geliyor. Fakat itfaiye aracında su bulunmuyor. Bu sırada yangın çok küçük ve müdahale edilecek şekilde. Ancak merkezden itfaiye bekleniyor. O gelene kadar yangın şiddetlenip, büyüyor. Bu sırada da kimseyi yangına yaklaştırmıyorlar. İtfaiye aracında su olmadığını soruşturma kapsamında yangına tanık olan görgü tanıkları da ifadeleriyle söylüyor. Ölenler, yangından değil dumandan zehirlenerek vefat ettiler.”
"İTFAİYE ARAÇLARINDAN BİRİNİN SUYU HEMEN BİTTİ, DİĞERİNİN HORTUMU KISAYDI"
Avukat Çokal’ın işaret ettiği görgü tanığı S.Y. emniyetteki ifadesinde, yangına müdahale için gelen iki itfaiye aracından birinin suyunun hemen bittiğini, diğer aracın ise hortumunun kısa olduğunu iddia etti.
S.Y., ilk başta alevlerin çok az olduğunu, 45 dakika mesafedeki kent merkezinden takviye itfaiye ekipleri beklendiği sırada yangının bütün oteli sardığını belirtti.