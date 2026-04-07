Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: 9 isim serbest bırakıldı
07.04.2026 09:18
Son Güncelleme: 08.04.2026 08:44
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 9 isim serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar test için Adli Tıp Kurumu'na örnek verdiler. Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 7 Nisan Salı günü sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
9 İSİM GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada bu isimlere uyuşturucu kullanmak, satmak ve bulundurma suçlamaları yöneltildi.
Açıklamada, elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler çerçevesinde dokuz ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
ADLİ TIP KURUMU'NDA ÖRNEK VERDİLER
Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan ünlülerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ünlü isimler buradan Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Dokuz ünlü isim burada kan ve saç örneği verdi.
9 İSİM SERBEST BIRAKILDI
Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.
Altı isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.
Simge Sağın ve İlkay Şencan “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.
Bengü
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Ceceli, Melek Mosso, Bengü ve Simge Sağın serbest bırakılmalarının ardından açıklamalarda bulundu.
Bengü'nün Instagram hesabından, avukatı tarafından kaleme alınarak paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi̇ alınan müvekkil Bengü Erden, ilgili ifade işlemlerinin tamamlanmasını takiben kolluk biriminden ayrılmıştır. Kendisini yakinen tanıyan aile, iş ve özel çevresi̇ tarafından da çok iyi̇ bilindiği üzere; müvekkil Bengü Erden, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır. Müvekkilin öncelikle bir anne olması sebebiyle: konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet ile gerçeği̇ yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz."
Simge Sağın
Simge Sağın da sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda çok zor ve yorucu bir gün geçirdiğini belirtip “Saç ve kan testimi yaptırdım ardından Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda tekrardan testimi yaptırdım. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli de, Instagram hesabından paylaştığı videolu açıklamada şunları söyledi:
“Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim.”
Melek Mosso
Melek Mosso da, Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaşanılan süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.
Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir. Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Jandarma Komutanlığı'na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum."
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.
Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.
Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor.
Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor.
Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.
ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı.
Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tanınmış bir çok isim hakkında tutuklama kararı verildi.