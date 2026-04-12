Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu. 11 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmada 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında, Samet D. Özlem Parlu, Oğuz S., Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna B., Büşranur Ç., Özgür G., Fikret A., Lena Ahsen Alkan, İrem Ş., Mustafa E.Ç., Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa A. ve Deniz M.Y. bulunuyor.

2 kişi ise daha sonra gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 19'a yükseldi.