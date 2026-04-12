Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu

12.04.2026 01:47

Son Güncelleme: 12.04.2026 02:32

NTV - Haber Merkezi

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. 4 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı, Bebek'teki ünlü işletme Lucca'ya baskın yapıldı.

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon yapıldı.

LUCCA'YA BASKIN 1
DHA

LUCCA'YA BASKIN

İstanbul Bebek'teki ünlü eğlence mekanı Lucca'ya polis ekipleri baskın düzenledi.

 

Narkotik köpekleriyle 1.5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.

FENOMENLER GÖZALTINDA 2
NTV

FENOMENLER GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.

CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU YURTDIŞINDA 3
IHA

CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU YURTDIŞINDA

Oyuncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. 

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu 4
NTV

İki ismin de yurtdışında olduğu tespit edildi. Ayrıntılar birazdan NTV.com.tr'de…

