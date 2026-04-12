Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu
12.04.2026 01:47
Son Güncelleme: 12.04.2026 02:32
NTV - Haber Merkezi
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. 4 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı, Bebek'teki ünlü işletme Lucca'ya baskın yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon yapıldı.
LUCCA'YA BASKIN
İstanbul Bebek'teki ünlü eğlence mekanı Lucca'ya polis ekipleri baskın düzenledi.
Narkotik köpekleriyle 1.5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.
FENOMENLER GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.
CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU YURTDIŞINDA
Oyuncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi.
İki ismin de yurtdışında olduğu tespit edildi.