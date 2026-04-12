Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu. İlker İnanoğlu, Cem Adrian hakkında gözaltı kararı
12.04.2026 01:47
Son Güncelleme: 12.04.2026 10:59
NTV - Haber Merkezi
Dün gece saatlerinde ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni operasyonda aralarında fenomen isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian ise yurt dışında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon ilişkin ayrıntıları paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildiğini belirtti.
Başsavcılık gözaltı kararlarının ardından 4 işletmede dün gece saat 23.00 itibariyle operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındığı, bir işletmede yapılan aramalar sırasında da "Kasten Yaralama" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandığını aktardı.
Gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:
-Samet D.
-Özlem P.
-Oğuz S.
-Elif K.
-Ali Y.K.
-Cansel A.
-Aleyna B.
-Büşranur Ç.
Özgür G.
Fikret A.
Lena A.A.
İrem Ş.
Mustafa E.Ç.
Mustafa A.
Cem M.
Gizem M.A.
Deniz M.Y.
LUCCA'YA BASKIN
İstanbul'un Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerinde bulunan eğlence mekanlarına dün gece saatlerinde polis ekipleri baskın düzenledi.
Bebek'teki Lucca'da narkotik köpekleriyle 1.5 saat süren uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi.
Ekipler, eğlence mekanlarının önünde park halinde bulunan şüpheli araçların içlerini ve bagajlarını da kontrol etti. Etiler semtinde arama yapılan bir mekandan bazı futbolcuların dışarı çıktığı görüldü. Bazı kişilerin de gözaltına alındığı aramaların ardından ekipler, işyerlerinden ayrıldı.
FENOMENLER GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında sosyal medya fenomenleri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slowana, Elif Karaaslan da gözaltına alındı.
CEM ADRİAN VE İLKER İNANOĞLU YURTDIŞINDA
Oyuncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi.
İki ismin de yurtdışında olduğu tespit edildi.