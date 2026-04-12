Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu. İlker İnanoğlu, Cem Adrian hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu gece yeni bir operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon ilişkin ayrıntıları paylaşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak”, “Fuhşa Teşvik veya Aracılık Etmek” ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlarına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildiğini belirtti.