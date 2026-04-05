Yargıtay kararı bozmuştu. Narin Güran cinayeti davası ertelendi

Duruşmada Bahtiyar'ın ifadesi alındı. Mahkeme başkanının, "Bozma kararına itirazın var mı?" sorusuna Nevzat Bahtiyar, "Yok" diye cevap verdi. İfadesinde olay gününün anlatan Nevzat Bahtiyar, "Ben o gün işteyim. Sabah 06.30'da Çarıklı'daki evime gittim. Ondan sonra eve geldim. Saat kaç olduğunu hatırlamıyorum ama öğlendi. Geldim eve, eşim 'Suyumuz gelmiyor' dedi. Saat 15.00 civarıydı. Ondan sonra Salim Güran'ı aradım, 'Tamam, su için yetkilileri arayacağım' dedi. Ondan sonra Salim 50-70 metre uzaklıkta beni çağırdı. Ben yukarıya Arif'in evine doğru çıktım. Tepeye çıktım. Ondan sona gittim, cesedi yerde gördüm. Arif'in evine girdiğimde, girişte sol tarafta Narin'in cesedini gördüm." dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"SİLAHLA BENİ VE OĞLUMU TEHDİT ETTİ"

"Salim bana, 'Cesedi götüreceksin' dedi. Ben reddettim. Ondan sonra silahı çekti benle oğlumu tehdit etti. 'İlk önce oğlunu öldürürüm sonra seni' dediği için mecbur kaldım, cesedi götürdüm. Battaniyenin içine cesedi ikimiz koyduk. Kapıya kadar, balkona kadar benimle birlikte cesedi battaniyeyle sardı. Sonra ben tek cesedi ahıra götürdüm. Orada torbaya koydum. Arabaya koyduktan sonra Yüksel'in (Narin'in annesi) evinin önünde ağladığını gördüm. Ben arabayla binmeden Salim benden battaniyeyi aldıktan sonra, 'Bu cesedi götür parça parça et, kimse görmesin' dedi. Ben cesedi açığa çıkardım. Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı. Ben iyilik yaptım. Eve gittiğimde kimseyi görmedim. Sadece Salim'i evde gördüm. Ama cesedi aldıktan sonra Yüksel'in evimizin yukarısında ağladığını gördüm."

"SALİM GÜRAN BANA PUSU KURDU"

"Hangi ifadeniz doğru" sorusu üzerine Bahtiyar, "Ben ilk ifademde, ailem güvence altına alınmadığı için öyle dedim. Ama şimdi ailem güvence altında. Şu anda verdiğim ifade doğrudur. Salim Güran bana pusu kurdu. Beni yukarı çektiler. Ben mecbur kaldığım için cesedi götürdüm, pişmanım. Ben cesedi almaya gittiğimde kız ölmüştü. Ben Salim'in dediğini yapsam parça parça ederdim." diye konuştu.

Bu ifadelerinin ardından Arif Güran ve ailesi, Nevzat Bahtiyar'a tepki gösterdi. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı, aile bireylerinin salondan çıkarılmasını istedi. Salondan çıkarılan aile bireyleri, Bahtiyar'a yönelik "Pedofili katil" diye bağırdı.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, katılanların keşif ve diğer taleplerini reddederek duruşmaya iki saat ara verdi.

NEVZAT BAHTİYAR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Aranın ardından devam eden duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Nevzat Bahtiyar’ın “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşma, 16 Nisan 09.00'a ertelendi. Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.