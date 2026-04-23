"Yemek ısmarlayayım, sen hamilesin" diyerek Helin'i katleden eski sevgiliye istenen ceza

Siyabent Şeker hakkında hazırlanan iddianamede, Helin ile Siyabent'in birlikte yaşadıkları, hamile olan maktulün yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle olay tarihinden yaklaşık olarak bir ay önce Siyabent'ten ayrılarak ailesinin evine döndüğü, bu süreçte maktul ile şüphelinin cep telefonu ve uygulamalar üzerinden iletişime devam ettikleri belirlendi.

24 Temmuz 2025’te şüpheli Siyabent'in maktul Helin'le iletişime geçerek "Gel yemek ısmarlayayım, sen hamilesin, sana çiçek alacağım" gibi söylemlerde bulunarak yüz yüze görüşmek için ikna ettiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca yine iddianamede olay günü anlatıldı. Helin’in kuzeni Z.M. ile birlikte Siyabent ile görüşmek amacıyla saat 21.30 sıralarında Ali Emiri Caddesi Çift Kapı önüne geldikleri esnada, Helin ve kuzenini takip eden Siyabent'in, "Ben geldim" diyerek Helin’in yanından geçip parka girdiği, sonrasında da herhangi bir şey söylemeden tabanca ile yakın mesafeden öldürücü bölgeleri de hedef alacak şekilde 5 el ateş ederek Helin'i öldürdüğü belirtildi.