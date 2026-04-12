Yeni haftada bahar geliyor
12.04.2026 07:19
NTV - Haber Merkezi
Nisan ortasında kış yaşayan Türkiye, yeni haftayla birlikte bahar havasına kavuşuyor. Hava batıdan başlayarak ısınacak, tüm yurtta güneş kendini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre bugün hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredecek.
İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Mersin'in ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar genellikle sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Çorum ve Erzincan çevrelerinde kar şeklinde olacak.
13 İLE SARI UYARI
MGM sarı kod yayınlayarak Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan'a kuvvetli karla karışık yağmur ve kar; Siirt'e ise kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ve yarın batı kesimlerde etkisini gösterecek güneşli hava salı gününden itibaren tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklıkları hızla yükselecek. Libya üzerinden gelecek çöl havasıyla birlikte sıcaklıklar bazı illerde 27 dereceleri bile görecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 3/14 derece.
- İstanbul 5/14 derece.
- Denizli 6/18 derece.
- İzmir 8/19 derece.
- Adana 10/21 derece.
- Ankara 1/10 derece.
- Samsun 5/12 derece.
- Erzurum -2/2 derece.
- Malatya 2/13 derece.
- Kars 0/6 derece.
- Diyarbakır 5/11 derece.
- Gaziantep 5/14 derece.