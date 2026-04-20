Yeni haftada kuvvetli yağış var. Çarşambaya dikkat

20.04.2026 05:07

NTV - Haber Merkezi

Güneydoğu'da sellere neden olan kuvvetli yağışlar bugün de devam edecek. 12 ili sarı kodla uyaran meteorolojinin tahminlerine göre yeni haftada yağışlar çarşambadan itibaren tüm yurda yayılacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yeni haftanın ilk gününde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış var.

Dün birçok kentte sellere neden olan kuvvetli yağışlar özellikle Güney Doğu Anadolu'da devam edecek. 

MGM; sarı kod yayınlayarak Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mardin, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Osmaniye'yi kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin yaptığı değerlendirmeye göre çarşamba günü yağış alanı genişleyecek. Perşembe günü ise ülkenin büyük bölümüne hakim olacak.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirterek, bu durumun hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini belirtti.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Edirne 8/24 derece.

 

- İstanbul 8/18 derece.

 

- Denizli 8/20 derece.

 

- İzmir 10/23 derece.

 

- Adana 12/23 derece.

 

- Ankara 2/15 derece.

 

- Samsun 6/15 derece.

 

- Erzurum 2/8 derece.

 

- Malatya 6/16 derece.

 

- Kars 1/10 derece.

 

- Diyarbakır 9/17 derece.

 

- Gaziantep 10/16 derece.

