Yeni haftada sağanak ve kar geliyor
06.04.2026 05:08
NTV - Haber Merkezi
Günlerdir tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar iki günlük kısmi ara verdi. Yeni haftanın ortasından itibaren yeniden Türkiye'nin büyük bölümünde yağış başlıyor. 11 ilde ise kar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Akdeniz (Antalya ve Mersin kıyıları hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ordu ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Yeni haftanın ortasından itibaren ise tüm yurtta yağış var. Çarşamba günü Trakya dışında bütün Türkiye'de sağanak yağmur bekleniyor.
11 İLDE KAR YAĞIŞI
Çarşamba günü Erzurum ile Ardahan'da başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günleri ise Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya da yayılacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 7/1 derece.
- İstanbul 8/16 derece.
- Denizli 8/18 derece.
- İzmir 10/19 derece.
- Adana 11/20 derece.
- Ankara 4/16 derece.
- Samsun 7/16 derece.
- Erzurum -1/9 derece.
- Malatya 5/15 derece.
- Kars -2/9 derece.
- Diyarbakır 5/17 derece.
- Gaziantep 7/17 derece.