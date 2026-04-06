Yeni haftada sağanak ve kar geliyor

06.04.2026 05:08

NTV - Haber Merkezi

Günlerdir tüm yurdu etkisi altına alan yağışlar iki günlük kısmi ara verdi. Yeni haftanın ortasından itibaren yeniden Türkiye'nin büyük bölümünde yağış başlıyor. 11 ilde ise kar var.

Yeni haftada sağanak ve kar geliyor
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Akdeniz (Antalya ve Mersin kıyıları hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile, Uşak, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Ordu ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

 

Anadolu Ajansı

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Resmi Kurum

Yeni haftanın ortasından itibaren ise tüm yurtta yağış var. Çarşamba günü Trakya dışında bütün Türkiye'de sağanak yağmur bekleniyor.

11 İLDE KAR YAĞIŞI 3
Anadolu Ajansı

11 İLDE KAR YAĞIŞI

Çarşamba günü Erzurum ile Ardahan'da başlayacak kar yağışı perşembe ve cuma günleri ise Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Kars, Ardahan ve Ağrı'ya da yayılacak.

 

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 7/1 derece.

 

- İstanbul 8/16 derece.

 

- Denizli 8/18 derece.

 

- İzmir 10/19 derece.

 

- Adana 11/20 derece.

 

- Ankara 4/16 derece.

 

- Samsun 7/16 derece.

 

- Erzurum -1/9 derece.

 

- Malatya 5/15 derece.

 

- Kars -2/9 derece.

 

- Diyarbakır 5/17 derece.

 

- Gaziantep 7/17 derece.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram