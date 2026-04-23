Yurtta 23 Nisan coşkusu. İşte kutlamalardan renkli görüntüler
23.04.2026 09:26
Son Güncelleme: 23.04.2026 10:02
İHA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasının 106. yıl dönümü. 1921 yılında milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1929 yılında çocuklara armağan edildi.
Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Gün boyu 81 ilde çeşitli tören ve etkinlikler düzenlenecek. İşte başta TBMM olmak üzere bazı illerden 23 Nisan kutlamaları…
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bakan Tekin'in başkanlığındaki bakanlık bürokratlarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü.
Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından öğretmen ve öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
TAKSİM MEYDANI
İstanbul Valiliğince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Törene, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklar ile bazı protokol üyeleri katıldı.
Yentür, tören kapsamında Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Karabekir İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı renkli etkinliklerle kutlandı.
HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Erzincan’da Terzibaba Yurdu öğrencileri, 23 Nisan kapsamında hastanedeki çocukları ziyaret ederek hediyelerle bayram sevincine ortak oldu.