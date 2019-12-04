Genç balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti (Ceren'e hüzünlü veda)

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir'in (20) ölümüne ilişkin yürütülen soruştumada şüpheli bir kişi yakalandı. Zanlı gözaltına alınırken, iki polisi bıçakla karnından yaraladı. Ordu Valisi, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının Ordu Cezaevi'nden firar ettiği ve 12 suç kaydının bulunduğu açıklandı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti neden öldürdüğüne dair bir açıklama yapmadı.

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir.

Ceren'in Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve polis bir kişiyi yakaladı.

VİDEO: CEREN'İN KATİL ZANLISI BÖYLE YAKALANDI 

POLİSİ DE BIÇAKLADI

Polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.

Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada iki polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ordu Valisi, katil zanlısının sorgusunda suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Şüphelinin görüntüleri kameraya yansıdı.

Ordu Valiliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, zanlının akşam saatlerinde terminal civarında yakalandığını, bu sırada polise direndiğini ve bir polisin hafif yaralandığını söyledi. Vali Yavuz, “Bu olayda tüm Ordu halkının ve emniyet teşkilatının gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

 Vali Yavuz, zanlının hakkında 12 suç kaydığının olduğunu açıkladı.

Şüpheli, saklandığı evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. 

Zanlının Ceren Özdemir ile doğrudan bağlantısı tespit edilemedi.

Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiği, neden öldürdüğüne dair bir açıklama yapmadığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili olarak "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasından bulundu.

CEREN'E HÜZÜNLÜ VEDA

Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir’in (20) cenazesi, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Ceren için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Yılmaz Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'i ise yakınları teskin etti. Ceren'in arkadaşları da törende gözyaşı döktü.

''BEN SENSİZ NASIL YAŞARIM''

Anne Güfer Özdemir, cenazenin götürülüşü sırasında, "Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum? Niye gidiyorsun oralara doğru? Beni niye götürmüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Beni de al Allah'ım. Ben çocuğumsuz yaşamak istemiyorum" diyerek ağladı.

Ceren Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Özdemir'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.

CEREN'İN SON ANLARI

Ceren Özdemir'in cinayetten önceki son anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

CEREN'İN SON ANLARI KAMERADA

Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra Ceren, bir özel dans merkezinde bale dersleri veriyordu.

ÜNİVESİTEDE TÖREN

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