Genç balerin Ceren Özdemir'in katil zanlısı suçunu itiraf etti (Ceren'e hüzünlü veda)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili olarak "Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasından bulundu.