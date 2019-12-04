Genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı (Ceren'e hüzünlü veda)

Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ceren Özdemir.
Ceren'in Ordu'nun Altınordu ilçesinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve polis bir kişiyi yakaladı.
Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan bir kişi emniyette ifadesinin ardından sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.
Polis, Altınordu ilçesinde şüpheli bir kişi belirledi.
Polisin gözaltına almak istediği şüpheli mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.
Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelinin görüntüleri kameraya yansıdı.
Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir’in (20) cenazesi, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki cemevine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından Ceren için cemevi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Baba Yılmaz Özdemir taziyeleri kabul ederken, anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'i ise yakınları teskin etti. Ceren'in arkadaşları da törende gözyaşı döktü.
Anne Güfer Özdemir, cenazenin götürülüşü sırasında, "Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum? Niye gidiyorsun oralara doğru? Beni niye götürmüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Beni de al Allah'ım. Ben çocuğumsuz yaşamak istemiyorum" diyerek ağladı.
Ceren Özdemir'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Özdemir'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Sabri Yener, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ile vatandaşlar katıldı.
Ceren Özdemir'in cinayetten önceki son anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra Ceren, bir özel dans merkezinde bale dersleri veriyordu.