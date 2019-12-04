Genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı (Ceren'e hüzünlü veda)

''BEN SENSİZ NASIL YAŞARIM''

Anne Güfer Özdemir, cenazenin götürülüşü sırasında, "Ben sana gelinlik mi giydirdim kuzum? Niye gidiyorsun oralara doğru? Beni niye götürmüyorsun? Ben sensiz nasıl yaşarım? Beni de al Allah'ım. Ben çocuğumsuz yaşamak istemiyorum" diyerek ağladı.