Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını
Anadolu Ajansı
Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğraflarını paylaştı.
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1Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen albümde, Atatürk'ün 1930'da Kayseri'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf da yer aldı.
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2Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı
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3Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı
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4Gazi Orman Çiftliği'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çekilen fotoğraf
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5Atatürk'ün Orman Çiftliği kuruluş günlerinde çekilen fotoğrafı
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6Atatürk'ün Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının düğününde çekilen fotoğrafı
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7Atatürk'ün Antalya ziyaretinde çekilen fotoğraf
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8Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu konferansın ardından Atatürk'ün de bulunduğu hatıra fotoğrafı
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9Atatürk'ün Eskişehir’de yapılan hava gösterilerini izlerken çekilen fotoğrafı
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10Atatürk'ün 27 Ocak 1923'te annesinin İzmir'deki mezarı başında çekilen fotoğrafı
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11Atatürk'ün, Makbule, Sabiha Hanımlar ile çekilen fotoğrafı