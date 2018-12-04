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Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Anadolu Ajansı

Genelkurmay Başkanlığı, demokratikleşme yolunda atılan en önemli adımlardan Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 84'üncü yılında, arşivindeki özel fotoğraflarını paylaştı.

  • 1

    Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen albümde, Atatürk'ün 1930'da Kayseri'ye yaptığı ziyarette çekilen fotoğraf da yer aldı.
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    Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı
  • 3

    Atatürk'ün yurt gezisinde çekilen fotoğrafı
  • 4

    Gazi Orman Çiftliği'nin 1’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarında çekilen fotoğraf
  • 5

    Atatürk'ün Orman Çiftliği kuruluş günlerinde çekilen fotoğrafı
  • 6

    Atatürk'ün Mareşal Fevzi Çakmak’ın kızının düğününde çekilen fotoğrafı
  • 7

    Atatürk'ün Antalya ziyaretinde çekilen fotoğraf
  • 8

    Prof. Dr. Afet İnan tarafından verilen "Kadın Hakları" konulu konferansın ardından Atatürk'ün de bulunduğu hatıra fotoğrafı
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    Atatürk'ün Eskişehir’de yapılan hava gösterilerini izlerken çekilen fotoğrafı
  • 10

    Atatürk'ün 27 Ocak 1923'te annesinin İzmir'deki mezarı başında çekilen fotoğrafı
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    Atatürk'ün, Makbule, Sabiha Hanımlar ile çekilen fotoğrafı
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